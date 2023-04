Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Le tariffe per la raccolta differenziata dei rifiuti nel 2023 si riducono del 5% rispetto all’anno passato. Una buona notizia per i cittadini di Recco – la delibera verrà portata in discussione nel Consiglio comunale di questo pomeriggio.

» leggi tutto su www.levantenews.it