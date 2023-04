Respinta la richiesta di dimissioni per Medusei: “Grazie a tutta la maggioranza”

Respinto dal voto contrario della maggioranza l’ordine del giorno presentato oggi in Consiglio regionale con cui l’opposizione chiedeva le dimissioni dalla carica di presidente dell’Assemblea di Gianmarco Medusei per alcune recenti affermazioni sulla Liberazione, in particolare un passaggio in cui parlava di eccidi perpetrati da una parte dei partigiani. “Ringrazio tutta la maggioranza che, respingendo l’ordine del giorno della minoranza che chiedeva le mie dimissioni, ha confermato in modo unitario la fiducia nella mia persona come presidente del Consiglio regionale della Liguria – così Medusei in una nota -. Per correttezza non ho partecipato al voto, visto che mi riguardava. Sono orgoglioso di rappresentare questa assemblea e continuerò a ricoprire questo incarico con il massimo impegno e con grande passione, come ho fatto dalla mia elezione fino a oggi, garantendo sempre imparzialità in aula”.

