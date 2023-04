Rocchettese, una partita non macchia il bilancio stagionale. Chiola e Ferrero in coro: “Annata storica”

Rocchetta di Cairo. La prima volta non si scorda mai. È mancata soltanto la ciliegina, ma la Rocchettese ricorderà a lungo la stagione 2022/2023: non soltanto il quarto posto in campionato e una storica partecipazione ai playoff, i rossoblù si sono tolti anche lo sfizio di eliminare gli acerrimi rivali del Dego in una di quelle partite non adatta ai deboli di cuore. Ad infliggere l’unica delusione stagionale alla ‘Rocca’ è stato proprio il Cengio di mister Molinaro, squadra che in finale ha superato 3-1 Carta e compagni.

Nel post gara a raccontare l’annata vissuta dai rossoblù sono stati Davide Chiola e Simone Ferrero, rispettivamente allenatore e direttore sportivo della squadra. “Il bilancio stagione è sicuramente positivo – ha chiosato il tecnico -. C’è rammarico perchè avevamo fatto tutto bene, nei primi 45’ eravamo anche riusciti a trovare il vantaggio proprio come speravo per poi provare ad andare a caccia del raddoppio. Purtroppo però, nel secondo tempo, sono mancate le occasioni singole e un po’ di esperienza nel giocare questo tipo di partite. Era la prima volta ai playoff per la Rocchettese, guardando il bicchiere mezzo pieno siamo comunque riusciti a dare battaglia”.

