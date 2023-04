Genova. A seguito della chiusura al transito veicolare di via XXV Aprile e piazza Fontane Marose in occasione dei Rolli Days 2023, il giorno venerdì 28 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, e da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (o comunque fino al termine dell’evento), le linee 20, 34, 35, 35/, 36, 606, 618, 641 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

