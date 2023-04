Tassista spintona a terra cliente non voluto: rottura del bacino e denuncia

La Spezia. Un diverbio tra un tassista e un cliente è finito con una denuncia per lesioni personali per il primo e la frattura del bacino per il secondo. Un’aggressione avvenuta in Piazza Medaglie d’oro, di fronte alla stazione della Spezia Centrale, e ripresa dalle telecamere del circuito cittadino che sono state usate dalla Polizia Locale a corredo della ricostruzione fatta dal ferito agli agenti che ne hanno raccolto la denuncia.

Il diverbio risale allo scorso mercoledì e sarebbe scoppiato al momento del rifiuto, da parte del tassista, di accompagnare uno spezzino presso la sua abitazione. Il motivo, secondo la ricostruzione della Locale, sarebbe legato al fatto che la destinazione presupponeva una strada stretta e di non facile percorrenza, che avrebbe messo a rischio l’integrità del suo veicolo.

