Tpl, sì dal Consiglio regionale per gestione servizio ad Agenzie Locali della Mobilità

Liguria. Con 19 voti a favore (maggioranza) e 10 astenuti è stato approvato il Disegno di legge 149 “Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”.

L’articolo della legge che viene modificato è quello che prevede la possibilità di affidamento da parte della Città metropolitana di Genova e delle Province della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ad Agenzie Locali della Mobilità. In particolare, il provvedimento consente che le Agenzie Locali di Mobilità metropolitana e provinciale, che espletano le procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto e che gestiscono il contratto di servizio, possano avere nella propria compagine sociale la partecipazione anche di altri enti pubblici – e non esclusivamente di enti locali (come era prima) – ma mantenendo sempre il capitale interamente pubblico ed i requisiti delle società in house.

