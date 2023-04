Un bouquet di matite ben temperate

La primavera, per me, è da sempre sinonimo di spensieratezza. Di quei pensieri che ti lasciano un senso di serenità e di pace.

Esistono molti spunti, intorno a me, che sanno regalarmi queste sensazioni: alcune canzoni, citazioni dai miei libri preferiti e, sicuramente, i film.

Il palinsesto televisivo di stasera prevede la proiezione di un film che sa regalarmi sempre, sempre, tranquillità e leggerezza ed è per questo che ve ne consiglio la visione.

Si chiama “C’è posta per te”, datato 1998, per la regia di Nora Ephorm ed ha come protagonisti Meg Ryan e Tom Hanks.

