Un tuffo nel mondo di Harry Potter: per cinque giorni “Loano come Hogwarts” tra magie, spettacoli e cene a tema

Loano. Lo shopping nei negozi di Diagon Alley, il viaggio sull’Hogwarts Express; la “Cerimonia dello Smistamento” nelle casate, le lezioni di magia, quelle di pozioni e di divinazione; il “Ballo del Ceppo”, le parate e gli spettacoli itineranti e, per finire, tantissime cene a tema. Sono questi gli ingredienti di “Loano come Hogwart”, la grande manifestazione che per cinque giorni, dal 28 ottobre al 1^ novembre 2023, trasformerà la città dei Doria nella scuola di magia più celebre del cinema). L’evento è stato organizzato dal Centro Culturale Polivalente presieduto da Elia Toni con la collaborazione del Comitato Loanese guidato da Daniela Leali (presidente di Fipe/Confcommercio) grazie al supporto di Genova Dreams e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

“I libri ed i film di Harry Potter – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – sono un fenomeno culturale globale: chiunque, nel mondo, conosce perfettamente il ‘maghetto con gli occhiali e la cicatrice a forma di fulmine’. Le opere della Rowling hanno avvicinato tanto ragazzi al mondo della lettura, hanno accompagnato la crescita di un’intera generazione e accompagneranno quella di tante altre a seguire. Per la nostra amministrazione, dunque, è un piacere poter ospitare a Loano quello che è uno dei più grandi raduni a tema Harry Potter mai organizzati in Italia. Siamo certi che questi cinque giorni ricchissimi di eventi attireranno in città un grandissimo numero di fan e appassionati. Ringraziamo il Centro Culturale Polivalente, il Comitato Loanese e Genova Dreams per l’impegno nell’organizzazione di questa manifestazione”.

