Vallecrosia, campagna elettorale al veleno sul parcheggio Goso: sindaco Biasi denuncia Perri

Vallecrosia. «Le bugie hanno le gambe corte. Il sindaco Biasi spiega la verità sul parcheggio Goso». E’ il titolo della brochure distribuita dall’amministrazione uscente ai cittadini di Vallecrosia in risposta al volantino del consigliere uscente e candidato sindaco Fabio Perri sempre sul tema “parcheggio Goso”.

Dopo giorni di battaglia sui social, ieri la giunta comunale vallecrosina, con una delibera che ha lo scopo di «tutelare l’immagine dell’ente», ha autorizzato il sindaco Biasi a sporgere denuncia «relativamente a quanto diffuso a mezzo social network e materiale di volantinaggio, con riserva di procedere, con successivo atto, alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni che potrebbero derivare al Comune». «Dopo aver letto il volantino sul progetto di riqualificazione del parcheggio Goso – dice Biasi – Ho deciso di conferire mandato ad un legale per querelare il consigliere Perri per divulgazione di informazioni errate».

