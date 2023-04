Varazze in lutto per la scomparsa del pittore e scrittore Italo Galliano

Varazze. Viva e sincera commozione a Varazze, per la scomparsa, a 93 anni, di Italo Galliano, apprezzato “pennello” naturalista delle bellezze di Varazze e della sua terra di origine, Francavilla Bisio (AL), le cui opere, esposte in numerose mostre personali e collettive in Liguria, Piemonte e diverse altre località italiane, hanno riscosso lusinghieri e ampi consensi, per la capacità poetica di interpretare luoghi e personaggi con uno stile di immediata introspezione.

Le sue pennellate sul mare di Varazze e le scogliere dei Piani d’Invrea, come gli assolati paesaggi del mondo contadino piemontese, hanno il sapore del salino e il profumo del fieno, tocchi di una personalità che si sposa con la poesia.

