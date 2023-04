Violenza sessuale su una bimba di 11 anni: il patrigno dovrà scontare 12 anni di reclusione

Liguria. Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato condannato in abbreviato a 12 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni della figlia della compagna. Gli abusi, secondo quanto emerso nell’incidente probatorio, sono cominciati quando la piccola aveva solo 11 anni e si sono protratti per i successivi due.

L’uomo approfittava dell’assenza della madre, che usciva per andare al lavoro, per abusare della bambina che veniva anche convinta dal patrigno a non raccontare nulla: “Tanto nessuno ti crederebbe” le diceva e la spaventava avvertendola che se parlava “anche tua madre verrà arrestata e tu finirai in una comunità”.

