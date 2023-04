A Brugnato 5Terre Outlet Village inaugurato lo spazio riservato ad attività sindacali: “Può diventare un modello”

Alla presenza del primo cittadino Corrado Fabiani, è stato inaugurato questa mattina lo spazio riservato ai sindacati all’interno di Brugnato 5Terre Outlet Village. Un ufficio pensato in equipe e rivolto al pubblico, a pensionati, lavoratori e giovani, che fornirà consulenza sindacale, servizi fiscali e di patronato. L’apertura dello spazio fa parte delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa firmato lo scorso ottobre dalla San Mauro Spa, società cui fa capo la proprietà immobiliare dell’insediamento commerciale, e le sigle sindacali in rappresentanza degli oltre 400 lavoratori impiegati all’interno del Centro. Una piattaforma nata con l’obiettivo di offrire supporto e favorire l’empowerment dei lavoratori, ponendo le basi per un dialogo diretto e proficuo tra proprietà e rappresentanze sindacali, utile per lo sviluppo delle future opportunità occupazionali. “Siamo soddisfatti, un risultato concreto del protocollo che abbiamo firmato ad ottobre con San Mauro SpA, che rappresenta una best practice a livello nazionale – dicono Luca Comiti, Cgil, Antonio Carro, Cisl e Marco Furletti, Uil – una tappa importante della proficua collaborazione con l’Outlet di Brugnato, caratterizzata da corrette relazioni sindacali. Lo spazio che potremo utilizzare ci permetterà di entrare in contatto capillare, attraverso i nostri operatori, con i lavoratori dell’Outlet e con il pubblico, che potranno usufruire dei nostri servizi.”

