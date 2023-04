Alassio. Si sono conclusi anche gli ultimi interventi con la predisposizione della segnaletica orizzontale e domani dalle ore 12 sarà aperto in via definitiva il terzo livello del parcheggio multipiano di via Pera, con ingresso da via Gastaldi.

Su questo livello saranno 32 i posti disponibili da domani – due per portatori di disabilità – a titolo gratuito. Dal 10 di maggio invece saranno aperti anche gli altri due livelli, per i quali si è in attesa del parere finale dei Vigili del Fuoco.

