Asl 5: “Aumentate le sedute di chirurgia, per ridurre le liste d’attesa. Per gli interventi minori non è richiesta la presenza di un anestesista”

In merito a quanto affermato dal consigliere regionale Davide Natale del Partito democratico che denunciava l’assenza di un anestesista a Sarzana risponde Asl 5 affermando che le sedute di chirurgia sono state aumentate dal 17 aprile “al fine di ridurre le liste d’attesa”.

“Si tratta di interventi di chirurgia minore (come lipomi, cisti, ecc.), – attualmente di urologia e chirurgia multispecialistica – che per la loro bassa complessità necessitano di anestesia locale e di conseguenza non richiedono la presenza dell’anestesista – precisa una nota di Asl 5 -. Gli interventi vengono fatti di pomeriggio e il sabato nelle sale del blocco operatorio al fine di operare in un ambiente con la maggiore sterilità possibile. Per quanto attiene alla presenza dell’anestesista al San Bartolomeo di Sarzana questa è sempre garantita in loco 24 ore su 24. Per eventuali trasporti ed eventi imprevisti è attivo un sistema di reperibilità notturna e diurna festiva”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com