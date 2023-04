Bagnanti, sub e diportisti in sicurezza, la Capitaneria vara le regole

La stagione estiva 2023 nel circondario marittimo della Spezia si apre con un’importante novità dal punto di vista normativo in merito alla sicurezza di bagnanti, subacquei e diportisti. A decorrere dal 1° maggio prossimo, infatti, entreranno in vigore la nuova ordinanza di sicurezza balneare e il Regolamento sulla disciplina del diporto nautico.

“Le nuove norme – spiega la nota della Capitaneria di porto della Spezia – sono state messe a punto al termine di una attenta e congiunta valutazione, che ha visto coinvolti i Comuni rivieraschi e le associazioni di categoria quali rappresentanti del ceto balneare interessato, oltre agli Uffici locali marittimi di Foce della Magra, Lerici, Levanto e Porto Venere. Nel corso dell’iter istruttorio, sono state valorizzate tutte le proposte e le osservazioni pervenute dai vari soggetti coinvolti, per risolvere le criticità riscontrate dagli operatori del settore nel corso dei precedenti anni e contemperare le loro necessità con il perseguimento del prioritario interesse istituzionale della salvaguardia della vita umana in mare. La nuova ordinanza balneare ha previsto, tra la latro, la sopraelevazione della postazione di salvataggio nelle strutture balneari e la delimitazione della zona di mare riservata alla balneazione rispetto agli impianti di mitilicoltura della baia di Porto Venere. Ma la novità più rilevante è l’adozione e introduzione di uno specifico regolamento che raccoglie, in un unico provvedimento, le principali disposizioni atte a garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludiche e sportive del diporto nautico nel circondario marittimo della Spezia, anche alla luce delle innovazioni apportate dal decreto ministeriale 1° settembre 2021 in materia di noleggio e locazione dei natanti da diporto”.

Entrambe le ordinanze (consultabili QUI e QUI) sono pubblicate sul sito internet istituzionale della Capitaneria di porto della Spezia, nella sezione amministrazione trasparente/ordinanze.

