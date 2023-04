“Camogli Civica”: autosilo, la replica alla lettera del sindaco

L’amministrazione uscente ha dimostrato di avere completamente smarrito la filosofia che ispirava

l’intervento nell’area di piazza del teatro e dell’ex scalo ferroviario.

Due erano gli obbiettivi:

-proseguire il processo di riqualificazione urbanistica iniziato con il recupero di via della Repubblica e con la demolizione dell’ex mercato coperto

-dotare Camogli di un cospicuo numero di parcheggi a rotazione ad uso turistico.

Quando l’operazione fu impostata –tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008- furono previste contropartite

private –volumi fuori terra e box interrati- perché a causa del patto di stabilità il Comune, pur avendone la disponibilità, non poteva impegnare risorse proprie.

Quelle contropartite private sarebbero state eliminate in conseguenza del progressivo

allentamento/superamento del patto di stabilità.

Così in effetti avvenne: in conseguenza di un primo allentamento del patto furono infatti eliminati i volumi fuori terra.

Quando si insediò la seconda amministrazione Olivari, nel 2018, il patto fu radicalmente eliminato. Risulta allora difficile comprendere perché l’amministrazione uscente pur avendo riacquistato la totale disponibilità delle proprie risorse patrimoniali abbia voluto insistere nella realizzazione di quasi trecento box interrati e oltre quaranta stalli di sosta, essi pure privati, quando sarebbe stato possibile, trattando con il privato, realizzare immediatamente i parcheggi pubblici a rotazione.

