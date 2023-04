Camogli: “Destinare più posteggi ai residentui è possibile, da subito”

Da Tito Degregori, Comitato tutela Centro storico

Ritengo interessanti le affermazioni del sindaco Francesco Olivari fatte a Levante News in merito ai parcheggi per residenti che potrebbero essere reperiti in caso di costruzione del silo interrato per posteggi a rotazione in piazza del teatro, nelle zone blu oggi a pagamento. Perché, mi domando considerato lo scarso numero di stalli riservato ai residenti, non si può pensare di prevedere fin da oggi i parcheggi per residenti laddove i posteggi sono liberi per tutti – unico Comune – cosa d’altro canto più volte obbiettato con petizione popolare da un numero consistente di camogliesi !

