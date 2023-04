Oggi alle 15.15 circa, una vettura Fiat Panda a benzina ha preso fuoco mentre percorreva via Rossi a Carasco. Il giovane conducente, illeso, accortosi del fumo che usciva dal vano motore, ha accostato e aperto il cofano, senza peraltro avere i mezzi per spegnere il rogo che in breve ha avvolto l’auto. I vigili del fuoco giunti da Chiavari hanno spento le fiamme, ma la vettura è andata perduta ed è stata poi prelevata dal carro-attrezzi.

