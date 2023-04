Covid, conseguenze neurologiche e psicologiche per il 35% dei pazienti

Liguria. Stanchezza, ansia, depressione, cefalea, in alcuni casi anche disturbi cognitivi come deficit di memoria e difficoltà di concentrazione. Non ci sono solo le difficoltà respiratorie e cardiovascolari tra le conseguenze del Covid a lungo termine sui pazienti che hanno sperimentato la malattia in forma acuta. Secondo uno studio condotto dall’ambulatorio long Covid della clinica neurologica, coordinato da Luana Benedetti e dal Centro per i disturbi cognitivi del policlinico San Martino di Genova, circa il 35% delle persone dimesse dall’ospedale dopo aver affrontato il coronavirus accusa problemi di tipo neurologico e psicologico anche a distanza di tre-quattro mesi dalla guarigione.

“È un fenomeno complesso perché si innescano aspetti a livello cerebrale e psicologico – spiega Andrea Brugnolo, professore associato dell’Università di Genova e dirigente psicologo dell’unità operativa di psicologia clinica e psicoterapia del San Martino diretta da Gabriella Biffa -. Tra le conseguenze a livello cerebrale abbiamo riscontrato in particolare deficit di attenzione e delle funzioni esecutive, specialmente quelle frontali. Le persone arrivano spesso lamentando carenze di memoria. Poi c’è tutto il vissuto dell’esperienza della malattia, per cui l’evento traumatico a volte è riconosciuto come tale e altre volte è mascherato da fatica cronica e problemi cognitivi. Alcuni si concentrano sui sintomi fisici e hanno difficoltà a trattare l’aspetto psicologico”.

