“Fare di più, abbiamo i mezzi per raggiungere l’obiettivo”

“Io credo abbiamo i mezzi per raggiungere l’obiettivo. Ci prendiamo le critiche, ci presentiamo al chiarimento con i tifosi. Per me lo Spezia ha delle qualità che sono venute fuori anche stasera. Chiaro che se sbagli tre o quattro occasioni da gol, poi rischi di prenderlo quando hai di fronte calciatori di valore come quelli del Monza. Era successo anche con la Sampdoria. Dobbiamo fare tutti qualcosa di più perché chiaramente quello che abbiamo fatto fino ad oggi non è stato sufficiente”. Lo ha detto Leonardo Semplici al termine di Spezia-Monza, finita con la vittoria dei brianzoli per 0-2.

”Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, provando a vincere sempre. L’idea che mi sono fatto allenando questi ragazzi è che abbiano delle qualità – continua il tecnico -. Ci sono scelte obbligate di formazione, che si fanno analizzando la settimana insieme allo staff e ai sanitari. Cerchiamo sempre di mettere la squadra migliore, ma non posso rimproverare nulla dal punto di vista dell’impegno ai ragazzi”.

