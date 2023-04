Frugone strappa il guard rail mentre passa sulla Ripa. Autista illeso e disagi pesantissimi al traffico

Ha perso il controllo del furgone è finito contro il guard rail strappandolo letteralmente da terra per finire la sua corsa una decina di metri più avanti, non prima però che il serbatoio si staccasse dal veicolo rischiando di colpire le auto di passaggio. E’ accaduto tutto, sulla Ripa sotto il Comune di Vezzano Ligure, oggi pomeriggio attorno alle 16.30. L’autista è rimasto miracolosamente illeso e sono in fase di accertamento le cause che hanno portato all’uscita di strada del cassonato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno sbloccato i resti del guard rail da sotto il furgone, lo hanno issato per metterlo sul carro attrezzi e bonificato sulla strada. Sul posto erano presenti anche la Polizia locale e la Provincia. Pesanti le ripercussioni sul traffico perché la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

