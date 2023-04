Imperia, artista e partigiano, inaugurata la mostra “Scarella 100, in ricordo di Luciano Bianchi,il figlio Tirreno:« Misterioso anche per me»

Imperia. Artista, operaio dell’Agnesi, partigiano. I mille volti di Luciano Bianchi, pittore imperiese mancato nel 2017, conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo di Scarella( cognome preso dalla madre) sono esposti in una mostra dal titolo “Scarella100. Un’avventura nel mondo dei colori” alla Galleria Rondò fino al 13 maggio.

Riservato sia come persona che come artista si è guadagnato l’appellativo nel mondo dell’arte, di “pittore misterioso”. Ma anche per il figlio Tirreno il quale racconta che è stata una storia «misteriosa anche per me. Sto riscoprendo mio padre attraverso le opere che lui mi ha donato nel 2007 perché con mio padre, per motivi famigliari non ho avuto grandi rapporti, quindi anche la parte colloquiale tra padre e figlio era abbastanza limitata. Poi nel ’65 ho lasciato Imperia per trasferirmi a Genova per lavoro e ho continuato a vedere mio padre ogni tanto quando venivo giù ad Imperia per incontralo. Lui- continua Tirreno Bianchi– non parlava mai dei suoi quadri, soprattutto non parlava mai della sua storia di partigiano che ho scoperto attraverso i libri. Il mio è un nome un po’ strano, Tirreno, e gli chiedevo come mai questa scelta, soprattutto Tirreno il nome di un mare sapendo che mio padre non amava. Poi ho scoperto che era il nome un partigiano suo compagno di battaglia originario di Pistoia che ha combattuto nelle Alpi Marittime dove è stato poi ucciso dai nazifascisti».

