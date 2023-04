Imperia, studenti del liceo artistico in visita a palazzo civico con l’Archivio di Stato

Imperia. La città di Imperia si appresta a festeggiare i suoi primi 100 anni in un importante progetto che vede impegnato il passato, con l’archivio di Stato della città, il presente, con il comune e il futuro, con gli studenti del liceo artistico.

Questa mattina nella sala consiliare di palazzo civico, dove si trova l’allegoria dell’unificazione tra Porto Maurizio, Oneglia e gli altri 9 comuni minori, dipinta nel 1931 dal pittore Cesare Ferro Milone, si sono incontrate le classi quarte del liceo artistico alla presenza del sindaco Claudio Scajola e dei responsabili dell’Archivio di stato per il progetto Imperia, la “rinascita” di una città, anno scolastico 2022-2023. L’idea, che ha preso il via nei primi mesi dell’anno è di celebrare la città d’Imperia attraverso uno sguardo moderno, quello dei più giovani e, nello stesso tempo, avvicinare gli stessi alla storia della loro città: dal lontano passato, fatto di rivalità non ancora del tutto sopite, ai giorni d’oggi, dove Imperia non è solo sinonimo di città di mare.

