La Liguria trionfa al Torneo delle Regioni. Il tecnico Chiappucci: “Felicità incredibile per un allenatore contadino”

La rappresentativa under 19 della Liguria ha vinto per la prima volta nella sua storia il Torneo delle Regioni. Un traguardo prestigioso che ha visto numerose persone all’opera per il raggiungimento di tale risultato. Tra queste, spicca mister Giuseppe Chiappucci, emozionato al termine della vittoria ai rigori contro il Friul: “Una felicità incredibile per un allenatore contadino come me. L’anno scorso abbiamo perso la possibilità di andare in finale a cinque minuti dalla fine, mentre questa volta siamo riusciti a recuperare la partita e a vincere il trofeo”.

Una felicità alla quale si accoda anche Pinuccio Ferrando, il responsabile organizzativo: “Tutti quanti i ragazzi sono stati veramente dei protagonisti. Abbiamo preso solo un gol in tutta la competizione, ce lo siamo meritati”.

