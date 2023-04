Liguria prima al Torneo delle Regioni: i rigori decisivi, è generazione d’oro?

La Liguria non aveva mai vinto il Torneo delle Regioni. Legittimo quindi definire “generazione d’oro” la formazione di mister Chiappucci. Non solo per il sucesso di ieri ma per quanto raccontato dal campionato di Eccellenza. Una squadra che non ha perso la testa, riuscendo a segnare l’1 a 1 al 97′ con Jebbar e che si è dimostrata implacabile dal dischetto.

La freddezza dal dischetto e il rigore parato da Scalvini hanno permesso alla rappresentativa della nostra regione di salire sul gradino più alto del podio. Dal dischetto si sono presentati, nell’ordine, Tussellino, Fontana, Favazza, Tomè e Thiam.

