Natale: “Mancano marittimi, Regioni intervengano a supporto di disoccupati o di chi vuole imbarcarsi”

“Le Regioni intervengano a supporto dei disoccupati o di coloro che vogliono imbarcarsi per lavorare sulle navi. Mancano migliaia di marittimi, non solo ufficiali, ma operai meccanici, motoristi, elettricisti fino ad arrivare ad una quota consistente di personale di camera e cucina”. Così in una nota il consigliere regionale Pd Davide Natale, che ha presentato un ordine del giorno in cui chiede alla Giunta regionale di attivare forme di finanziamento attraverso voucher per contribuire alle spese dei corsi per accedere alle professioni di bordo. “Questa carenza di personale può causare, nel breve tempo, enormi difficoltà operative e gestionali alla flotta del nostro Paese – prosegue l’esponente spezzino del Partito democratico -. Lo scorso anno molto traghetti sono riusciti a partire solo a seguito di deroghe ministeriali. Questa non può essere la strada per il futuro. Uno dei principali problemi è rappresentato dall’elevato costo dei corsi abilitanti alla navigazione, la cui validità è quinquennale, che sono a carico dei partecipanti. Si è stimato che un marittimo ‘comune’ debba investire, prima di imbarcarsi, dai 3.000 ai 5.000 euro, cifra che può essere ancora più alta per gli ufficiali. Per contribuire a ridurre l’impatto negativo di tutto questo e facilitare l’accesso al lavoro marittimo è necessario attuare misure incentivanti, sostenendo le attività di addestramento e certificazione professionale”.

“Dalle associazioni che rappresentano le compagnie di navigazione e dai sindacati – prosegue Natale – arriva la richiesta di sostenere economicamente i giovani che vogliono intraprendere le carriere del mare finanziando, almeno in parte, i corsi basic training e i corsi accessori necessari per navigare sulle diverse tipologie di navi. Le Regioni possono mettere in campo misure di supporto per finanziare la certificazione degli equipaggi predisponendo progetti a valere sulle risorse dei fondi europei sulla falsa riga di quanto avevo proposto qualche mese fa con i “voucher” per le patenti di guida per gli autotrasportatori e accolto dalla Giunta regionale”.

