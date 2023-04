Omicidio via Polleri, l’assassino al giudice: “Percezioni alterate dall’abuso di crack. Di Palo mi ha inseguito e tirato un pugno, così ho sparato”

Genova . “Mi dispiace per quello che ho fatto, sono pentito ma la droga ha annebbiato le mie percezioni quel giorno”. Lo ha detto questa mattina durante l’udienza di convalida Filippo Giribaldi, il portuale 42enne che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola il 37enne Manuel Di Palo in via Polleri nella zona del Carmine. Giribaldi, assistito dall’avvocato Paolo Scovazzi, è stato sentito per circa mezz’ora dal gip Elisa Campagna. Poi il sostituto procuratore Enrica Menichetti gli ha chiesto ulteriori precisazioni dopo l’interrogatorio della notte dell’omicidio che sono durate un’altra ora.

Giribaldi ha raccontato del rapporto ‘particolare’ che lui e di Palo avevano con la stessa donna, fatto da un mix tra droga, ospitalità e sesso, e che l’abuso di sostanze nell’ultimo periodo aveva raggiunto un picco molto alto che per comprare il crack ha mandato in fumo migliaia di euro di stipendi e che il giorno dell’omicidio era il quarto giorno consecutivo in cui si faceva al monto che “mentre andavo via dopo aver sparato contro il muro, pensavo che a inseguirmi fosse un carabiniere o un poliziotto in borghese”.

