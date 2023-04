Overtourism alle Cinque Terre, Consorzio inManarola: “Prioritario affrontare il problema della ressa nei borghi”

“Nelle festività di questa primavera le Cinque Terre, mai come prima, sono al centro dell’attenzione locale, regionale e frequentemente nazionale rilevando in questo la complessità e l’importanza del nostro territorio.

Abbiamo letto e leggiamo continuamente di amministratori regionali, provinciali e dei sindaci, della presidente del Parco, del ministro del Turismo, di esperti di turismo, persino di scrittori non a conoscenza dell’attualità delle nostre comunità, e negli ultimi giorni delle rappresentanze spezzine di associazioni di categoria nazionali.

Con altre associazioni del nostro territorio abbiamo portato il nostro contributo agli stati generali del Parco nazionale delle Cinque Terre nel mese di ottobre 2022 dove, nelle conclusioni, il Parco si impegnava ad aprire una cabina di regia per pianificare interventi sull’overtourism; ci pareva un buon risultato”. Lo afferma in una nota il Consorzio turistico inManarola, intervenendo sul dibattuto tema della gestione dei flussi turistici alle Cinque Terre.

“Ma ad oggi l’impegno del Parco sulla cabina di regia è stato totalmente disatteso, e abbiamo letto, recentemente, di una sorta di stati generali della Provincia della Spezia (Conferenza programmatica del turismo) con le Cinque Terre escluse: nessuno ha invitato le associazioni del territorio dei cinque paesi. Dall’attuale non favorevole sovraesposizione mediatica, si distacca con una iniziativa finalmente concreta il Parco nazionale delle Cinque Terre con l’istituzione del senso unico sul sentiero Monterosso-Vernazza in coincidenza con il ponte del 25 aprile che ci pare abbia raggiunto, se lo scopo era quello di ridurre il rischio di infortuni nel sentiero, un positivo risultato, accolto di buon grado da turisti e camminatori. La sicurezza – affermano dal consorzio – è importante e prioritaria nei sentieri, nei paesi, in mare e sugli approdi, e anche alla stazione di Manarola dove ad oggi dei necessari interventi dei quali si parla da anni e anni non si vede traccia.

Se il test del senso unico con accesso programmato del 25 aprile è stato positivo, anche una forma di prenotazione per l’accesso ai sentieri potrebbe essere una iniziativa da praticare, in forme e modalità da dettagliare, dopo un confronto con le realtà locali economiche e non economiche, e comunque escludendo (ragionevolmente e ben motivatamente) dagli adempimenti correlati gli ospiti delle strutture ricettive dei tre comuni”.

