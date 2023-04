Rugby/ Pro Recco, gli Squali verso un’altra partita fondamentale

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

A due turni dalla fine del campionato e dopo aver perso il “derby” della scorsa settimana contro il CUS Genova (32-25 per i biancorossi dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio sul 10-22) per gli Squali non esistono altre strade se non provare a conquistare ogni punto disponibile, iniziando dalla partita di domenica contro il forte e concreto VII Torino.

A dispetto di un primo tempo praticamente perfetto, i recchelini domenica scorsa hanno buttato al vento la vittoria nella ripresa perdendo la testa, rimediando due cartellini gialli e uno rosso e consentendo così agli avversari di riprendersi il campo e il gioco, di vincere e conquistare anche il bonus offensivo. Fino al 14′ del secondo tempo il CUS Genova, in svantaggio, era virtualmente retrocesso in Serie B ma il capovolgimento del risultato ha portato le due squadre a pari punti e riaperto così i giochi: sono ora appaiate in fondo alla classifica a quattordici punti e una delle due è inevitabilmente destinata alla retrocessione diretta, mentre l’altra avrà la possibilità di provare a salvarsi attraverso i play out.

