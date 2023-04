Shomurodov per non far rimpiangere Nzola, Bourabia può riposare: pronto Agudelo

Il derby con la Sampdoria è ormai un lontano ricordo e per lo Spezia il nuovo ostacolo si chiama Monza, prossimo avversario della squadra di Semplici nella lotta salvezza. Nel suo momento migliore, i brianzoli arrivano da due successi in fila, con Inter e Fiorentina, e possono contare su una rosa praticamente al completo. Non dovrebbero esserci novità nelle scelte di Raffaele Palladino, ex aquilotto, e pronto a tornare al Picco cinque anni dopo la sua breve avventura in maglia bianca.

I brianzoli dovrebbero affidarsi ancora a Mota Carvalho in avanti, spalleggiato dalla coppia Colpani-Caprari alle sue spalle. A centrocampo spazio per Pessina, altro ex, e Rovella nel mezzo, con la sorpresa Carlos Augusto e il ‘Fante’ Ciurria a completare il reparto sulle fasce, davanti al trio difensivo formato da Izzo, Pablo Mari e Caldirola, titolarissimi di fronte al portiere Di Gregorio.

