Sicurezza sul lavoro, in provincia di Savona 80 morti in sei anni: “Situazione drammatica, indegna di un paese civile”

Savona. Ottanta vittime (42 sono deceduti per infortuni e 38 per malattie professionali contratte lavorando) sul lavoro in sei anni. Sono i dati relativi alla provincia di Savona presentati questa mattina nella Sala della Sibilla sul Priamar nell’ambito dell’iniziativa pubblica “Non merito di morire di lavoro” organizzata dalla Cgil Savona, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro e la Giornata Mondiale delle vittime dell’amianto. Presenti oltre 200 studenti, il sindaco di Savona Marco Russo, i delegati della sicurezza e salute sul lavoro, le autorità.

