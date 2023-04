Terzo varo dell’anno per Baglietto, scende in acqua il Dom 133 firmato Stefano Vafiadis

Terzo varo dell’anno per il cantiere Baglietto che ha visto la scorsa settimana il battesimo del mare del terzo scafo DOM 133, firmato Stefano Vafiadis sia per e linee esterne che per gli interni e venduto grazie alla collaborazione di Remì Carrier di Canada Yachts. Dopo la cerimonia di natura tecnica a Marina di Carrara, l’imbarcazione è stata trasportata alla sede della Spezia per il completamento dell’allestimento in vista della consegna, prevista per l’inizio della stagione estiva. Ad oggi sono ben 8 i DOM 133 venduti dal cantiere Baglietto: “Il layout contemporaneo di questa linea non dimentica le maggiori “features” richieste oggi dal mercato – commenta Fabio Ermetto, Baglietto CCO – quali un beach club su due livelli con piscina a sfioro con il fondo sollevabile per aumentare le già generose dimensioni del pozzetto main deck oltre a finestrature panoramiche apribili a terrazza. La scelta dell’alluminio come materiale costruttivo, poi, concede all’imbarcazione non solo maggior comfort e qualità, ma anche molta flessibilità e la possibilità di modifiche che permettono un alto livello di personalizzazione anche degli esterni”.

Gli interni dello yacht sono in perfetta simbiosi con gli esterni dell’imbarcazione, con delle forme sinuose ma decise al tempo stesso ed un look moderno e fresco. Straordinari i volumi che non trovano competitor per imbarcazioni di questo tipo. “La volontà del progetto – commenta Stefano Vafiadis – è sempre stata quella di creare una forte continuità tra interni ed esterni andando ad esaltare gli spazi generosi a bordo. Il layout dei saloni e delle cabine, infatti, predilige la socializzazione e le aperture verso gli esterni”. Il main deck di questo yacht, ad esempio, presenta un salone principale con delle soluzioni innovative: tra queste la scala esterna che sale al ponte superiore trasparente con i gradini flottantitra due lastre di vetro; una perfetta quinta scenica perle sedute della zona lounge. I cielini sono tridimensionali ed esaltano i volumi in un incrociarsi in pianta che suddivide le due zone lounge e dining e crea dinamismo al tempo stesso. I materiali lungo tutta l’imbarcazione sono molto simili, sapientemente scelti dall’Armatore per creare volutamente un forte senso di continuità e fluidità. L’essenza principale è un Acero chiaro e molto delicato, dal feeling quasi tessile. Le stoffe sempre chiare e materiche ed i marmi preziosi (Calacatta Oro e onici bianchi) esaltano la naturalità e delicatezza dei colori interni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com