“Vai sicuro”, le scuole premiate nell’ambito del progetto sulla sicurezza sul lavoro

Si è svolta nella mattinata di oggi, presso l’Auditorium dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale alla Spezia, la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Vai sicuro – II edizione”, iniziativa volta alla sensibilizzazione dei giovani sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il concorso, giunto quest’anno alla seconda edizione, è stato promosso dalla Prefettura della Spezia in collaborazione con Inail, Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale della Spezia e con l’emittente Tele Liguria Sud.

A questa seconda edizione hanno partecipato le scuole della provincia di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole dell’infanzia, che hanno realizzato brevi filmati sui temi della “sicurezza in ambito domestico/scolastico” e della “sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Una commissione giudicatrice – costituita da membri designati dagli Enti promotori e dal Comitato Consultivo Provinciale dell’INAIL – ha selezionato i lavori migliori, che si sono aggiudicati i premi messi in palio da Confindustria, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Cgil.

Le scuole premiate

