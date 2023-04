Bastoni: “Se non sblocchi la gara è dura. Il confronto con la curva un modo per spronarci”

È lo spezzino Simone Bastoni a parlare ai microfoni delle televisioni nel post di Spezia-Monza, che ha portato ad un pesante ko per le Aquile, a colloquio con la curva al triplice fischio: “Purtroppo nel calcio capitano questi momenti, ma non è stata una contestazione ma un momento per incitarci di più”, rassicura Bastoni. “Siamo uniti e ci tireremo fuori da questo momento. C’è la verve per salvarci, è la base del calcio e se non ci fosse questa motivazione non si dovrebbe nemmeno giocare”, prosegue. “Purtroppo non riusciamo a sbloccare la partita, continuiamo a lavorare per fare il meglio e sono sicuro che ne usciremo fuori”.

Il problema del gol resta il più pesante per le Aquile, che anche nella serata di oggi ha creato ma non ha concretizzato, subendo al primo tiro subito: “Ultimamente stiamo approcciando molto bene, ma purtroppo non riusciamo a sbloccare la gara. Così diventa difficile, poi alla prima occasione subita prendiamo gol e non è facile recuperare. Affrontiamo queste ultime sei partite come se fossero finali, abbiamo il nostro destino nelle mani e cercheremo di fare più punti. Non penso ci sia nulla di particolare, è un momento. Se non sblocchi le partite poi diventa difficile recuperare quando vai sotto. Abbiamo recuperato a Genova, oggi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. È un problema risolvibile e che cercheremo di risolvere”, conclude Bastoni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com