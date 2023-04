Camogli: mostra fotografica di Franconi, sui fronti della guerra 1940-45

Da Comunicazione Comune Canogli



Promossa dall’Assessorato alla Cultura, è stata inaugurata in anteprima nazionale, questa mattina al Castel Dragone, la mostra fotografica di Alessio Franconi Italia 1943-1945, il nuovo capitolo del reportage “Si combatteva qui!”.

La vicesindaca Elisabetta Anversa afferma: “Quando ci siamo incontrati con Alessio Franconi l’autunno scorso, con l’intento di proseguire il discorso già intrapreso con la preziosa mostra sulla Prima Guerra Mondiale, ho realizzato che lo scopo di questa nuova mostra è quello di aiutare a riflettere, grazie a immagini solo apparentemente semplici, sui concetti di antifascismo e libertà, in particolare libertà di pensiero e libertà di muoversi. La nostra Costituzione ha settantacinque anni, è stata scritta da personalità di spicco di pensiero politico diverso che ha saputo trovare una comunità d’intenti; e sono trenta gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del trattato di Mastricht, che promuove la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione Europea. Focalizzare il pensiero su ciò che ha rappresentato la Seconda Guerra Mondiale ci fornisce spunti di riflessione sulle basi del nostro vivere quotidiano, per scongiurare nuove sciagure, e respingere ogni forma di guerra, anche se purtroppo sono davvero molti i conflitti attualmente in corso nel mondo”.

