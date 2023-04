Case popolari, Partito democratico: “Alla Spezia applicata legge illegittima, quale destino per il bando di assegnazione?”

A seguito della sentenza della Cassazione che definisce incostituzionale il requisito dei cinque anni di residenza per accedere alle case popolari, contenuto nella legge regionale della Liguria, Gli esponenti del Partito democratico, in consiglio comunale alla Spezia, presentano un’interpellanzai. I firmatari sono Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau e Andrea Montefiori. Nel testo i consiglieri di minoranza ripercorrono citando i vari iter dal 2017 al 2021, arrivando fino alla recente pronuncia della Corte di Cassazione. Per i consiglieri, di fatto, “è attualmente in corso, nel Comune della Spezia, una procedura di assegnazione delle case popolari illegittima”.

Inoltre: “Nel corso degli anni – precisano i consiglieri del Pd -, innumerevoli sono stati gli appelli da parte delle associazioni sindacali degli inquilini, nei confronti di Regione Liguria e Comune della Spezia, affinché si modificasse la legge regionale, mediante l’eliminazione dell’articolo illegittimo, ed affinché si emanasse un bando privo del requisito della residenza. Appelli purtroppo tutti caduti nel vuoto”.

Con l’interpellanza i consiglieri chiedono all’amministrazione: “Qual è il destino della procedura del bando attualmente in corso, vista la Sentenza della Corte Costituzionale. Quali azioni intende promuovere al fine di garantire ai cittadini la partecipazione ad un bando normativamente corretto e rispettoso degli articoli della Costituzione”.

