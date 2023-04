Dolceacqua, shock in paese: pecore sbranate da lupi nel centro storico

Dolceacqua. Shock nel borgo dei Doria dove, nella notte tra giovedì e venerdì due pecore sono state uccise e sbranate dai lupi in via Vigliani, nel pieno centro cittadino.

Gli ovini, di cui un esemplare femmina incinta, si trovavano all’interno di un recinto, in un appezzamento di terreno vicino alle case. Una preda facile per i lupi, che hanno rotto la recinzione, riuscendo così ad entrare e sbranare le due pecore. Di una, in particolare, è rimasto solo lo scheletro: i canidi hanno divorato collo, petto e interiora. Si sono poi avventati sull’altra pecora ma, forse perché messi in fuga da qualche rumore, non l’hanno completamente divorata.

«Il Comune si è subito attivato e ha contattato i carabinieri forestali che sono intervenuti per un sopralluogo – dichiara il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola -. Purtroppo si sta verificando anche qui la stessa situazione da tempo nota in valle Arroscia. Per quanto di nostra competenza, faremo il possibile per informare la popolazione sui comportamenti da tenere in caso di avvicinamento di un lupo».

