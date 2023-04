Genova. Tornano in servizio i treni sulla ferrovia Genova-Casella: una ripartenza che, per il momento, interessa il tratto iniziale fino alla fermata di Campi, in attesa dell’apertura totale prevista il prossimo 10 giugno.

Da domenica 30 aprile, dunque, il servizio tornerà a essere effettuato con il treno sulla tratta Manin-Campi e con il bus sostitutivo da Campi a Casella. Il trasferimento dal treno al bus sostitutivo e viceversa avverrà alla stazione di Campi.

