Dragowski 6 – La parata più difficile gli tocca su un retropassaggio velenoso di un compagno. Sui gol c’è poco da fare. Buoni i lanci verso l’attacco.

Amian 5,5 – Il gol finale non conta, perché in quel momento c’è solo da essere là davanti a provarci una volta ancora. Per partecipa anche a lui alle fiera dei gol mangiati

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com