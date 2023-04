Imperia, il candidato sindaco Enrico Lauretti presenta la sua squadra

Imperia. Presentata ufficialmente questa mattina la lista di “Società Aperta” che vede come candidato a sindaco della città, alle prossime amministrative di maggio, Enrico Lauretti ex dirigente della provincia, ingegnere e con una laurea in filosofia. «La nostra è una squadra composta da persone che hanno maturato lunghe esperienze nei comuni. Abbiamo ben quattro ex dirigenti comunali, atre persone che hanno lavorato nelle pubbliche amministrazioni, professionisti e persone che arrivano dall’impresa, dal commercio e dalle attività. Una squadra che ha come sua caratteristica principale la competenza e la capacità amministrativa Chi va a governare un comune deve avere maturato un’esperienza e dimostrato di saper amministrare. Non è possibile pensare che amministri qualcuno che non è mai stato in comune. Facciamo parte di una associazione culturale, Società aperta, in cui abbiamo condiviso molti valori, che sono alla base dell’agire politico» commenta il candidato sindaco.

Questi i nomi della lista per Lauretti sindaco:

Barisciani Marco, Barla Alessandro, Betti Valeria, Bosticco Mauro, Buscaglia Gian Piero, Clarizio Vito, Decesari Umberto, Enrico Giuseppe, Ferrarese Giulio, Firinu Anna Maria, Fresa Lucia, Gravante Giovanni, Guglielmi Alessandro, Iacono Lorella, Lepre Maria, Lorini Daniela, Mangini Silvio, Meles Imbenia, Natta Alessandro, Nobile Marta, Ravani Adolfo, Rebuttato Giuseppe, Riccobono Francesca, Santini Massimo, Savioli Alessandro, Scaffidi Abbate Francesco, Sicardi Piero, Signorella Nunzia, Tolu Maria Antonietta, Visino Silvia, Vivaldi Mauro, Volpi Sergio.

