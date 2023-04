Molesto e ubriaco al Kennedy. Vede la Polizia e scappa ma viene fermato

Momenti di tensione al Centro commerciale Kennedy nella zona di Mazzetta. Un uomo che ha alzato troppo il gomito ha arrecato disturbo a molte persone di passaggio con urla e tanta confusione. I cittadini allarmati in un attimo hanno chiamato il numero unico delle emergenze e sul posto, in un brevissimo arco di tempo, è arrivata la Polizia di Stato. Alla vista delle divise l’uomo ha cercato la fuga ma è stato rintracciato pochi metri più avanti dagli agenti della Squadra volanti.

Stando a quanto si apprende non ha commesso reati ma solo disturbato in maniera eccessiva la tranquillità di quanti si trovavano in zona. Gli è stata contestata l’ubriachezza molesta che prevede una sanzione pecuniaria fino a 309 euro. Numerosi gli automobilisti che hanno notato alcune fasi della vicenda.

