Più Europa ricorda Diego Del Prato: “Il suo sguardo sempre verso i più deboli”

Accolgo piacevolmente da parte di +Europa La Spezia l’invito a scrivere qualcosa in memoria dell’amico e compagno Diego Del Prato, ad un anno dalla sua scomparsa.

Ovviamente ci vorrebbe più spazio e più tempo per parlare di Diego ma spero che queste due righe possano essere un momento di riflessione e ricordo dell’ottima persona che molti di noi e molti spezzini hanno avuto la fortuna di conoscere, sia per il suo impegno culturale sia per quello politico e per il ruolo amministrativo di assessore alla cultura che aveva ricoperto durante la sindacatura Federici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com