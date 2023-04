Rari Nantes Savona, Daniele Polti: “Non c’è la ciliegina, mangiamo ugualmente la torta”

Savona. Alla Bper Rari Nantes Savona non è riuscita l’impresa: la Len Euro Cup 2023 è del Vasas. L’eccezionale cammino compiuto dalla squadra biancorossa resterà comunque degno di essere ricordato in maniera positiva, come afferma il presidente Daniele Polti: “Abbiamo conquistato l’accesso ad una finale europea. Non l’abbiamo vinta; vincerla avrebbe significato mettere la ciliegina sulla torta. Non c’è la ciliegina ma mangiamo ugualmente la torta, ben felici di mangiarla”.

Due settimane fa, in occasione della gara di andata, la formazione savonese aveva ritrovato il sostegno del pubblico della grandi occasioni. “Questo era stato il primo messaggio che avevo cercato di mandare alla città da parte della Rari Nantes, per far sì che i ragazzi potessero essere seguiti, perché hanno veramente tutto il diritto di avere un seguito molto importante” spiega Polti.

Oggi un buon numero di tifosi si sono ritrovati alla Zanelli. “C’erano circa 300/350 persone che, considerando una partita da vedere su di un maxi schermo mi sembra un risultato interessante”.

