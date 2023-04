Sampdoria Primavera: col Napoli una sfida importante

Genova. La vittoria del Cagliari sul fanalino di cosa Cesena, ma soprattutto quella del Milan sulla capolista Lecce (quanto meno l’Atalanta non è andata oltre il pareggio col Sassuolo, mentre la vittoria dell’Empoli sul Bologna, se da una parte vede i toscani allontanarsi, dall’altra blocca i felsinei sugli stessi 39 punti del Doria), mettono pressione al match di domani, della Samp contro il Napoli, che presenterà l’obiettivo minimo del pareggio, per mantenere – in tal caso – la quota play off distante 8 punti (a 5 partite dalla fine).

All’andata, a Napoli, fu un pareggio dal retrogusto amaro, con i blucerchiati (rimasti in dieci per un cartellino rosso troppo frettoloso rifilato dall’arbitro a Chilafi) acciuffati sull’1-1 in pieno recupero con un goal rocambolesco.

» leggi tutto su www.genova24.it