Sampdoria, Stankovic incoraggia i suoi: “Fallimento sportivo è quando smetti di lottare”

Genova. “Qualche mese fa mi prendevano per pazzo quando dicevo che avremmo potuto salvarci. Oggi, guardando indietro, abbiamo lasciato 7-8 punti con i quali saremmo in piena lotta“. Così Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai canali ufficiali del club in vista della gara di domani a Firenze.

C’è rammarico nelle parole dell’allenatore che cerca però di guardare avanti: “Questo non ci deve scoraggiare. Voglio cercare di dare tutto me stesso e trasmettere la voglia di non mollare ai ragazzi. Si parla di fallimento sportivo? Fallimento è quando smetti di lottare, di incoraggiare il compagno, quando rinunci alla battaglia. Io voglio dare fiducia, è difficile ma abbiamo un obbligo e sappiamo qual è”.

