Sopralluogo di Ruggia al Casini per i lavori finanziati dal Pnnr

Sono iniziati, all’istituto alberghiero Casini della Spezia, i lavori finanziati attraverso i fondi Pnrr, da parte del servizio manutenzione edilizia della Provincia della Spezia, per l’adeguamento statico sismico e la messa in sicurezza edilizia con ristrutturazione della facciata dell’edificio ex CED. Ieri Jacopo Ruggia, Consigliere delegato della Provincia della Spezia per l’edilizia scolastica e la pubblica istruzione, insieme ai tecnici dell’Ente e al vicepreside dell’istituto Fabio Desideri, ha effettuato un sopralluogo per vedere l’andamento dei lavori.

“E’ stata per me una grande emozione – ha dichiarato Ruggia – perchè si tratta del primo grande progetto di messa a norma e riqualificazione di un edificio scolastico spezzino portato avanti con i fondi del Pnrr sulla base di un programma di messa a norma degli edifici fortemente voluto dal presidente Peracchini, anche perchè a questa scuola sono molto legato. Ho infatti studiato qui ed ora ritornarvi da Consigliere provinciale con una delega che mi permette di aiutare la scuola in cui ho studiato a migliorare, a diventare più sicura, moderna e funzionale è per me motivo di grande orgoglio, ed anche una grande responsabilità. Sappiamo, poi, quanto l’istituto alberghiero, in un territorio votato al turismo come è il nostro, sia importante e dobbiamo dare agli studenti la possibilità di formarsi al meglio in una scuola che sia prima di tutto sicura, ma anche all’avanguardia. Durante il sopralluogo ho avuto modo di parlare con il vicepreside Desideri, che ringrazio, al quale ho assicurato il massimo impegno da parte della Provincia”.

