Una giornata per riflettere sull’8xmille

Domenica prossima 7 maggio ricorre la giornata che la Conferenza episcopale italiana dedica alla riflessione sul sostentamento alla Chiesa cattolica da parte dei cittadini. Si tratta di un appuntamento annuale in vista degli adempimenti fiscali e delle possibilità offerte alle persone di contribuire appunto all’opera della Chiesa. Tra esse, la più nota, anche se non l’unica, è rappresentata dall’8xmille, ovvero dalla possibilità di devolvere, senza alcun versamento aggiuntivo, l’8 per mille delle proprie imposte versate allo Stato a beneficio di soggetti diversi, tra i quali appunto la Chiesa cattolica. Come è noto, da quando tale possibilità è stata introdotta, all’indomani delle modifiche al Concordato entrate in vigore alla metà degli anni Ottanta, è sempre proprio quella per la Chiesa cattolica la destinazione più scelta dai contribuenti italiani. Le somme ricavate dalla formula dell’8xmille vengono trasferite dallo Stato alla Conferenza episcopale italiana, e da essa in buona parte ripartite tra tutte le diocesi, tra cui ovviamente anche quella della Spezia – Sarzana – Brugnato. La destinazione deve ovviamente riguardare il mantenimento e il funzionamento delle attività di culto, ma anche – perché questa è stata da sempre la scelta della comunità cristiana – gli interventi di solidarietà sociale, che costituiscono un vero e proprio servizio quotidiano. Nel 2020, ultimo anno per il quale sono disponibili i rendiconti, i due “pilastri” di destinazione delle somme assegnate si sono sostanzialmente equivalsi. Per le opere di carità sono stati destinati dalla diocesi 610 mila euro, su un totale di poco più di un milione 200 mila. La grande maggioranza di questi fondi è andata alla Caritas ed alle strutture diocesane che ad essa fanno capo, mentre in misura minore si tratta di erogazioni assegnate alle parrocchie oppure di interventi diretti da parte della diocesi. In pratica, le somme destinate dai cittadini su imposte che, come detto, sono comunque già pagate, rientrano in larghissima misura alle popolazioni stesse, ed in particolare a chi ha più bisogno. Per quanto riguarda le voci relative alle esigenze di culto e di pastorale, che in tutto ammontano a 642 mila euro, più di un terzo (256 mila euro) è stato destinato ad interventi di sistemazione e di restauro di edifici sacri, molti dei quali di notevole valore storico ed aristico. Vengono poi finanziate le attività formative e di cultura religiosa. Il tutto in una doverosa trasparenza di rendicontazione che è molto probabilmente un motivo in più in favore delle scelte compiute da una parte davvero rilevante dei contribuenti.

L’articolo Enrico Colombo ci racconta la guerra “con gli occhi di un fanciullo” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com