Genova. Brutto incidente nel tardo pomeriggio in via Buozzi, nel centro di Genova: per cause da accertare una danna è scivolata con lo scooter ed è finita sotto una macchina, rimanendo incastrata.

È successo intorno alle 18.30. La motociclista, una 32enne, è stata soccorsa dai volontari della Misericordia e dal personale sanitario dell’automedica del 118.

