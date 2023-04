Al via il varo del nuovo Ponte del Papa sul Polcevera: cosa cambia per la viabilità

Genova. Nella giornata di martedì 2 maggio avranno inizio le operazioni di varo del nuovo Ponte del Papa, sul torrente Polcevera, nell’ambito dei lavori di implementazione della viabilità portuale.

Il traffico subirà alcune seguenti modifiche: dalle 14 di sabato 29/04 fino alle 16 di venerdì 05/05 il tratto di Via della Superba davanti all’ingresso dell’area di assemblaggio del ponte sarà interdetto al traffico, così come il tratto tra la rotatoria Luigi Tenco e il ponte di cantiere in direzione porto.

