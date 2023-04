Albenga, Ciangherotti (FI): “Più forza al Centro di Aiuto alla vita ingauno”

Albenga. “Con grande dolore abbiamo appreso dai media la triste notizia della neonata trovata senza vita in un cassonetto Caritas degli abiti usati a Milano, pare nata già morta. Oltre al nostro cordoglio più sentito per questa tragedia accompagniamo con la nostra preghiera la piccola vita perduta”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Siamo però sempre più convinti della bontà dei Centri di Aiuto alla vita, come il Cav-ingauno in Albenga o altri centri di SOS vita in tante altre piccole realtà, con tutti i servizi che quotidianamente accompagnano e sostengono, genitori e madri alle prese con maternità indesiderate o difficili. Tragedie così dolorose, come avvenuto ieri, confermano come le nostri istituzioni, i nostri Comuni non possano ignorare questo bisogno di sostegno alla maternità difficile o inattesa”.

